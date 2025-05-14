ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
681
Час на прочитання
2 хв

Мінус 149 окупантів за атаку. Білецький розповів про рекордні результати «Трійки»

Завдяки перевазі у технологіях і підготовці особового складу Третя штурмова бригада завдає росіянам відчутних втрат на Харківщині, співвідношення втрат подеколи сягає 1 до 12. 

Мінус 149 окупантів за атаку. Білецький розповів про рекордні результати «Трійки»

Про це в інтервʼю Юрію Бутусову, головному редактору Цензор.net, повідомив Андрій Білецький, засновник Третьої штурмової, командир Третього армійського корпусу.

На Лиманському напрямку «Трійка» утримує найдовшу у ЗСУ смугу у понад 50 км фронту, яку безперервно атакують підрозділи російської 1-ї танкової армії та 20-ої загальновійськової армії РФ. Окрім того, ОТУ використовує бригаду як «пожежну команду» поза її смугою відповідальності.

«[Бригада] справляється на хорошому рівні. Наші втрати з противником уже давно не три-п'ять до одного. Буває, коли противник активно діє, то 10-12 до одного. Чому так? У нас краща піхота, краще управління… Найголовніше – ми на іншому технологічному укладі. Безпілотні системи повітряного базування, наземні роботизовані комплекси, системи контролю, розвідки технічної, радіоелектронної боротьби у нас на порядок кращі за противника», – розповів Білецький.

Кілька тижнів тому росіяни здійснили спробу наступу у смузі відразу чотирьох батальйонів і втратили 149 солдат вбитими – це рекордна кількість підтверджених безповоротних втрат ворога за добу упродовж усієї повномасштабної війни.

У квітні 2025 року «Трійка» оновила власний рекорд, вкотре ставши першою за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ. Бригада також займає перше місце за кількістю підтверджених цілей, знищених ударними дронами та артилерією, хоча має у складі неповні два артилерійські дивізіони.

Білецький повідомив, що підрозділ приділяє велику увагу навчанню особового складу і технологічному розвитку: вивчає нові технології і тактики, винаходить власні і синхронізує усі складові – конструкторського відділу, технічної розвідки, роботу розрахунків БпЛА, РЕБ і ППО. «Все це треба зв'язати у великий, синхронізований оркестр. Не вірте, що засіб працює за людей і за колектив. Не працює… Щоб запустити 200 FPV на добу, треба не тільки мати 200 FPV, а диспетчеризувати вильоти так, щоб жоден не подавив інший, поразили ті цілі по напрямках, які треба, а не ті, що побачив пілот. Це складна математика», – сказав комкор.

Дата публікації
Кількість переглядів
681
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie