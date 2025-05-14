Мінус 149 окупантів за атаку. Білецький розповів про рекордні результати «Трійки»

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Про це в інтервʼю Юрію Бутусову, головному редактору Цензор.net, повідомив Андрій Білецький, засновник Третьої штурмової, командир Третього армійського корпусу.

На Лиманському напрямку «Трійка» утримує найдовшу у ЗСУ смугу у понад 50 км фронту, яку безперервно атакують підрозділи російської 1-ї танкової армії та 20-ої загальновійськової армії РФ. Окрім того, ОТУ використовує бригаду як «пожежну команду» поза її смугою відповідальності.

«[Бригада] справляється на хорошому рівні. Наші втрати з противником уже давно не три-п'ять до одного. Буває, коли противник активно діє, то 10-12 до одного. Чому так? У нас краща піхота, краще управління… Найголовніше – ми на іншому технологічному укладі. Безпілотні системи повітряного базування, наземні роботизовані комплекси, системи контролю, розвідки технічної, радіоелектронної боротьби у нас на порядок кращі за противника», – розповів Білецький.

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Кілька тижнів тому росіяни здійснили спробу наступу у смузі відразу чотирьох батальйонів і втратили 149 солдат вбитими – це рекордна кількість підтверджених безповоротних втрат ворога за добу упродовж усієї повномасштабної війни.

У квітні 2025 року «Трійка» оновила власний рекорд, вкотре ставши першою за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ. Бригада також займає перше місце за кількістю підтверджених цілей, знищених ударними дронами та артилерією, хоча має у складі неповні два артилерійські дивізіони.

Білецький повідомив, що підрозділ приділяє велику увагу навчанню особового складу і технологічному розвитку: вивчає нові технології і тактики, винаходить власні і синхронізує усі складові – конструкторського відділу, технічної розвідки, роботу розрахунків БпЛА, РЕБ і ППО. «Все це треба зв'язати у великий, синхронізований оркестр. Не вірте, що засіб працює за людей і за колектив. Не працює… Щоб запустити 200 FPV на добу, треба не тільки мати 200 FPV, а диспетчеризувати вильоти так, щоб жоден не подавив інший, поразили ті цілі по напрямках, які треба, а не ті, що побачив пілот. Це складна математика», – сказав комкор.