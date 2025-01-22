Мінус 21 найманець: воїни ССО показали бій з північнокорейськими солдатами на Курщині (відео)

Бійці ССО показали бій з ворогом, який тривав понад 8 годин. Внаслідок філігранної роботи знищено 21 та поранено 40 північнокорейських військових.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Бійці ССО показали ефектний бій з північнокорейськими солдатами на Курщині

Працювали воїни зі стрілецькою зброєю, гранатометами, а також — снайпери.

"На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів. Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію – тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Бійці злагоджено вийшли на двох Humvee.

"Працюємо далі", — заінтригували у Силах Спеціальних операцій.

Раніше ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах на Курщині. На кадрах зафіксований приліт дрона у будівлю солдатів армії РФ.

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