Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Станом на ранок 18 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 480 військовослужбовців.

За добу росіяни втратили 230 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Також росіяни втратили:

танків — 2210

бойових броньованих машин — 4718

артилерійських систем — 1309

РСЗВ — 312

засоби ППО — 168

літаків — 251

гелікоптерів — 217

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918

крилаті ракети — 238

кораблі /катери — 15

автомобільної техніки та автоцистерн — 3578

спеціальна техніка — 122

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Хіба що не роблять мило з людей та абажури зі шкіри! Зеленський - про рашистів

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