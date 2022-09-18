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Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

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Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Фото: Associated Press

Станом на ранок 18 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 480 військовослужбовців.

За добу росіяни втратили 230 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Також росіяни втратили:

  • танків — 2210
  • бойових броньованих машин — 4718
  • артилерійських систем — 1309
  • РСЗВ — 312
  • засоби ППО — 168
  • літаків — 251
  • гелікоптерів — 217
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918
  • крилаті ракети — 238
  • кораблі /катери — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3578
  • спеціальна техніка — 122

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

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Хіба що не роблять мило з людей та абажури зі шкіри! Зеленський - про рашистів

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