Мінус 5 бронемашин: український Leopard знищив колону техніки РФ на Покровському напрямку

Український екіпаж танку Leopard знищив колону з 5 бронемашин армії РФ. Окупанти рухалися польовою дорогою біля лісосмуги, де й потрапили під вогонь гармати.

Про це пише ОСУВ "Хортиця".

На Покровському напрямку Leopard знищив колону техніки РФ

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", - зазначається у повідомленні.

В результаті ліквідована вся колона з десантом російських окупантів.

Раніше на Куп'янському напрямку українські бійці знищили бронетанкову групу армії РФ. Ворог остаточно втратив БМП і танк. Особовий склад противника було ліквідовано.

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