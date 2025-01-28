Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Мінус 5 бронемашин: український Leopard знищив колону техніки РФ на Покровському напрямку

Мінус 5 бронемашин: український Leopard знищив колону техніки РФ на Покровському напрямку

Дата публікації
Перегляди
2548
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Мінус 5 бронемашин: український Leopard знищив колону техніки РФ на Покровському напрямку

Робота Leopard по окупантах

Противник зазнав нищівних втрат.

Український екіпаж танку Leopard знищив колону з 5 бронемашин армії РФ. Окупанти рухалися польовою дорогою біля лісосмуги, де й потрапили під вогонь гармати.

Про це пише ОСУВ "Хортиця".

На Покровському напрямку Leopard знищив колону техніки РФ

На Покровському напрямку Leopard знищив колону техніки РФ

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник", - зазначається у повідомленні.

В результаті ліквідована вся колона з десантом російських окупантів.

Раніше на Куп'янському напрямку українські бійці знищили бронетанкову групу армії РФ. Ворог остаточно втратив БМП і танк. Особовий склад противника було ліквідовано.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація