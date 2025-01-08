Мінус 5 одиниць техніки та 4 окупанти: українські бійці відпрацювали по ворогові на Курщині (відео)

Так, наші воїни ефективно відпрацювали по росіянах на Курщині. Уражено два ворожих танки, три броньованих машини й чотири солдати армії РФ.

Про це повідомляють ССО.

Українські бійці відпрацювали по росіянах на Курщині

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Як зазначається, воїни ССО ЗСУ разом з підрозділами Сил оборони України відбили ворожі спроби штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ, уразили броньовану техніку й знищили особовий склад противника.

"Під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини", - йдеться у повідомленні.

Оператори ССО також знищили 4-х ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції.

Раніше українські бійці показали яскраву та ефективну роботу по ворогові на Курщині. На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

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