Мінус 800 окупантів: втрати Росії на фронті 14 березня

Російські загарбники зазначили суттєвих втрат на полі бою за минулу добу.

Анастасія Павленко
Окупант / © Associated Press

Протягом минулої доби 13 березня втрати особового складу ворога у війні проти України сягнули щонайменше 810 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб України.

Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.03.26:

  • танки: 11 777 (+4)

  • бойові броньовані машини: 24 212 (+10)

  • артилерійські системи: 38 421 (+52)

  • РСЗВ: 1 686 (+1)

  • засоби ППО: 1 332 (+1)

  • літаки: 435

  • гелікоптери: 349

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня: 177 286 (+2 147)

  • крилаті ракети: 4 403

  • кораблі / катери: 31

  • підводні човни: 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни: 83 403 (+180)

  • спеціальна техніка — 4 088

Нагадаємо, ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

