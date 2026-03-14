Мінус 800 окупантів: втрати Росії на фронті 14 березня
Російські загарбники зазначили суттєвих втрат на полі бою за минулу добу.
Протягом минулої доби 13 березня втрати особового складу ворога у війні проти України сягнули щонайменше 810 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб України.
Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.03.26:
танки: 11 777 (+4)
бойові броньовані машини: 24 212 (+10)
артилерійські системи: 38 421 (+52)
РСЗВ: 1 686 (+1)
засоби ППО: 1 332 (+1)
літаки: 435
гелікоптери: 349
БПЛА оперативно–тактичного рівня: 177 286 (+2 147)
крилаті ракети: 4 403
кораблі / катери: 31
підводні човни: 2
автомобільна техніка та автоцистерни: 83 403 (+180)
спеціальна техніка — 4 088
Нагадаємо, ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».