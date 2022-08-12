Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мінус арта ворога!": ЗСУ знищили російський "Град" і склад боєприпасів на Херсонщині (відео)

Дата публікації
Перегляди
1307
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мінус арта ворога!": ЗСУ знищили російський "Град" і склад боєприпасів на Херсонщині (відео)

Скриншот з відео

Українські військові в Херсонській області знищили російський "Град", а потім – цілий склад боєприпасів окупантів.

Прицільні атаки ЗСУ зафіксували на відео.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Мінус арта ворога! Наші бійці на Херсонщині знищили рашиську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", – вказано в заяві.

"Та на цьому ми не зупинилися, аеророзвідка помітила активність у зарослях біля "Граду", встановили, що там окупанти організували склад БК. Що було далі – дивіться на відео... " – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович ввечері 11 серпня повідомив, що окупантам "прилетіло" від ЗСУ до Давидового Броду та Нової Каховки на Херсонщині.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсон - заступник мера Роман Головня в ТСН

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсон - заступник мера Роман Головня в ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1307
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація