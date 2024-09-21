Мінус авіабази і склади: де вибухало в Росії цього тижня

Вибухи на стратегічних об’єктах у Росії, включаючи військові склади, авіабази та інші важливі об'єкти, спричинили паніку серед місцевого населення та влади.

Протягом тижня Росію сколихнула серія потужних вибухів та атак безпілотників, що викликали масову евакуацію населення, руйнування військових складів та паніку серед місцевих мешканців.

Про епічні влучання Сил оборони по ворогу протягом останнього тижня читайте на ТСН.ua.

Вибухи на авіабазі "Енгельс"

"Енгельс" — авіабаза Повітряно-космічних сил Росії / Фото: із соцмереж

Вибухи 17 вересня пролунали в районі стратегічної авіабази "Енгельс" у Саратовській області, звідки регулярно злітають бомбардувальники Ту-95 для ударів по Україні. Згідно з росЗМІ, після вибухів почалася масштабна пожежа.

Авіабаза "Енгельс-2" є основним місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС, що викликає стратегічний інтерес до цього об'єкта.

Масштабні атаки на склади у Тверській області

Вибухи у місті Торопець у Тверській області / Фото: Фото з соціальних мереж

У ніч проти 18 вересня українські дрони успішно атакували великий склад ракет і боєприпасів у місті Торопець у Тверській області. Супутникові знімки показали значні руйнування. Експерти припускають, що для атаки могли бути використані нові українські дрони "Паляниця".

Масштаб вибухів був настільки потужним, що викликав землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера. Губернатор Тверської області Ігор Руденя оголосив евакуацію населення з прилеглих районів.

Атаки на півдні Росії

Тієї ж ночі російські ППО намагалися збити українські безпілотники, які атакували кілька регіонів, включаючи Брянську, Смоленську, Тульську та Орловську області. Російські офіційні джерела заявляли про "знищення" щонайменше 23 БПЛА, однак постраждалі склади з боєприпасами, особливо в Торопці, викликали паніку та евакуацію.

Масована атака безпілотників у Краснодарському краї

Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ

Найбільш масштабна атака відбулася в ніч на 21 вересня. Російська ППО нібито збили 101 безпілотник, які атакували кілька регіонів, включаючи Брянську, Краснодарський край, Тверську, Калузьку, Бєлгородську та Смоленську області. Зокрема, в Краснодарському краї безпілотники вдарили по складу боєприпасів у селищі Кам'яний, викликавши детонацію боєприпасів та масштабну пожежу.

У Тихорецькому районі Краснодарського краю горіла база, яка колись належала ПВК "Вагнер". Пожежа поширилася на адміністративні будівлі, що нині контролюються "Африканським корпусом". Важливо, що ця база стала місцем зберігання снарядів, привезених з Північної Кореї.

У Краснодарському краї горить база "Молькіно"

Нова атака в Тверській області

Росія знову зазнала удару в Тверській області. Безпілотники атакували 23-й арсенал ГРАУ у селищі Жовтневому, лише за 16 км від вже знищеного 107-го арсеналу. Цей склад, який був вдвічі менший за знищений раніше, також став об'єктом атаки, що викликало пожежу та нову хвилю евакуації серед росіян.

Нагадаємо, видання The Times написало, що Велика Британія та США можуть зняти обмежень на використання далекобійних ракет Storm Shadow, але скоріш за все це буде "приватна угода", яку не будуть оприлюднювати до моменту завдання першого удару по території Росії.

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