Мінус десяток тисяч тонн риби: українські рибалки готові йти в море, попри ризик, але чекають на дозволи

Через повномасштабну війну з Росією Україна втратила промисловий видобуток.

Ворожі кораблі блокують навігацію в Чорному та Азовському морях. Росіяни захопили та знищили більше половини українських рибогосподарств, які розташовані на Сході та Півдні, йдеться в ТСН.

Накривають українців ракетами з моря, розкидають морські міни та розстрілюють цивільні судна - Росія перетворила Чорне та Азовське моря на військові плацдарми і повністю заблокувала судноплавство та рибний промисел. Виходити в таких умовах на риболовлю смертельно небезпечно. Від обстрілів страждає і все живе у воді, кажуть науковці.

«Всі ці вибухи в морі, затоплені судна, нафта, що розлилася, все це негативно впливає на біопродуктивність. Ніхто не може вийти туди і перевірити що там справді сталося, наприклад, у місці, де затонув крейсер Москва», - каже старший науковий співробітник інституту морської біології НАН України Сергій Бушуєв.

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На час бойових дій українці могли б перейти на річкову рибу. В Придунайському регіоні працюють кілька підприємств повного циклу - там народжуються мальки, їх вирощують і вже дорослу рибу випускають в місцеві озера та ставки. На деяких фермах розводять навіть осетрових, але навіть ці рибозаводи, що перебувають на відносно мирній території, потерпають від війни. Порушена транспортна логістика, не можуть доправити інгредієнти для кормів молодняка. «Викручуємось, десь починаємо просити в когось позичати. Ось припустимо зараз доводиться по всьому місту шукати риб'ячий жир», - каже рибовод Сергій.

Майже зупинилося і поповнення українських водойм молодняком з таких заводів – впливають ракетні обстріли та комендантська година, потрібні спеціальні дозволи на проїзд. «Ми втратили ринок реалізації нашого рибопосадкового матеріалу, тобто личинки. Люди не можуть приїхати, бо її потрібно перевозити в нічний час, а це складно. Вдень вона гине», - каже заступник виконавчаго директора Віктор Безсмертний.

Щоб рибна галузь могла хоч якось адаптуватися до воєнного стану - потрібні негайні законодавчі зміни. Рибалки також просять зменшити кількість дозволів, бо наприклад у сусідів з Румунії для вилову потрібно лише два документи, а у нас майже десять. Тож знаменитого дунайського оселедця із своїх сіток цьогоріч витягали здебільшого рибалки сусідньої країни. «У нас ускладнено все настільки, що рибалкам доводиться йти в тінь, як мінімум, у сіру зону, або в чорну. Треба зробити так, щоб працювати нелегально стало як мінімум не вигідно економічно», - переконаний голова всеукраїнської асоціації рибної промисловості Сергій Козак.

Тільки за три місяці повномасштабного російського вторгнення Україна не змогла виловити заплановані 12 тисяч тонн риби, а це майже двісті мільйонів гривень збитків. «Ми повинні максимально сприяти і дати можливість тим людям, які сьогодні, у такий тяжкий для країни час, готові з ризиком виходити в море та допомагати армії, дати цю можливість», - наголошує голова комітету аграрної політики ВР.

Україна не лише повинна підлаштовуватися під умови воєнного стану, а й адаптувати риболовецькі закони до європейського законодавства.

Тож рибалки сподіваються - щойно військові виженуть ворога - зможуть працювати на повну і, сподіваються, за такими ж правилами як і їхні колеги з Євросоюзу. А українці їстимуть більше своєї, а не імпортної риби.

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