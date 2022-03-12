Мінус два: на Чернігівщині українські військові вивели з ладу російські бомбардувальники

Мінус два: на Чернігівщині українські військові вивели з ладу російські бомбардувальники

Обидва бомбардувальники впали на території області.

Українські військові на Чернігівщині збили одного бомбардувальника російських окупантів та пошкодили іншого.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці.

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"Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34. Мешканці населених пунктів, в яких тимчасово знаходяться окупаційні війська, підтвердили ці дані, адже бачили падіння одного та аварійне приземлення іншого", — йдеться в повідомленні командування.

На інших напрямках захисники продовжують активну оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога вглиб території України.

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області 11 березня українські захисники ліквідували ще один ворожий літак Су-34.

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