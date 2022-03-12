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Мінус два: на Чернігівщині українські військові вивели з ладу російські бомбардувальники

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Мінус два: на Чернігівщині українські військові вивели з ладу російські бомбардувальники

Вікіпедія

Обидва бомбардувальники впали на території області.

Українські військові на Чернігівщині збили одного бомбардувальника російських окупантів та пошкодили іншого.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34. Мешканці населених пунктів, в яких тимчасово знаходяться окупаційні війська, підтвердили ці дані, адже бачили падіння одного та аварійне приземлення іншого", — йдеться в повідомленні командування.

На інших напрямках захисники продовжують активну оборону Чернігівщини та не допускають проривів ворога вглиб території України.

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області 11 березня українські захисники ліквідували ще один ворожий літак Су-34. 

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