Мінус два російських вертольоти та обстріли України: Генштаб - про ситуацію на фронті 19 грудня

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами та іранськими дронами. Окупанти з усієї зброї обстрілюють лінію фронту та продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це 19 грудня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Росіяни за добу завдали 1 ракетного удару, а також здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА "Шахед-136", 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

У Генштабі підтвердили обстріли російської окупаційної армії в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників. Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника", - повідомили в Генштабі.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупаційна армія хотіла "за три дні" захопити Київ та встановити свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ нівелювали плани окупантів та провели успішні контрнаступи у північних регіонах, на Харківському та Херсонському напрямках.

Російські терористи від початку повномасштабного вторгнення обстрілюють Україну ракетами, знищуючи нашу інфраструктуру. Від 10 жовтня окупанти завдають масованих ракетних ударів по енергетичному сектору України, щоб взимку залишити українців без тепла та електрики.

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