Мінус літак і гелікоптер: ЗСУ завдали потужних ударів по російській авіації та ВПК

Сили оборони України успішно нищать російську авіацію та інфраструктуру ВПК.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Окупанти втратили гелікоптер Ка-52

Росіяни втратили цінний літак і гелікоптер / Фото ілюстративне

Українські військові завдали чергових болісних ударів по військово-промисловому комплексу та авіації російських окупантів.

Про загальні результати успішних операцій Сил оборони повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму офіційному зведенні.

«Алігатор» за $16 млн збито новітнім дроном

Деталі блискучого знищення ворожого розвідувально-ударного гелікоптера Ка-52 «Алігатор» на Донеччині розкрили у 59-й окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем. Ворожу ціль, вартість якої оцінюється у колосальні 16 мільйонів доларів, вдалося уразити бійцям екіпажу «Балтика» (1-й батальйон «Хижаки висот») поблизу населеного пункту Надіївка.

Унікальність цієї операції полягає у використанні вітчизняного FPV-дрона «Генерал Черешня OPTIX». Завдяки оптоволоконному каналу зв’язку такий безпілотник практично невразливий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Безпілотники комплектуються котушками з кабелем завдовжки від 15 до 35 кілометрів, що суттєво розширює можливості пілотів у полюванні на високовартісні цілі глибоко в тилу ворога, роблячи такі удари максимально ефективними.

Пошкодження А-50 у Росії та удари по інфраструктурі

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив успішні результати удару, завданого ще 17 березня по об’єктах 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса Новгородської області РФ. Там було уражено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За даними військових, борт перебував на території підприємства для обслуговування і, ймовірно, чекав на модернізацію.

Крім того, в ніч проти 20 березня Сили оборони відпрацювали по важливих об’єктах агресора на тимчасово окупованих територіях України:

  • На Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, де окупанти виготовляли корпуси для великокаліберних артилерійських снарядів та ремонтували броньовану сталь для своєї техніки.

  • У Запорізькій області під удар потрапила інфраструктура полігону «Восточний» поблизу Новопетрівки.

Наразі масштаби завданих ворогові збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що методичне знищення російського ВПК триватиме до повного припинення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України за добу ліквідували 1 610 окупантів. Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять понад 1,28 млн військових.

