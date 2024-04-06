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"Мінус" майже 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

"Мінус" майже 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 446 690 військових, за останню добу – 790 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 446 690 (+790) осіб 
  • танків ‒ 7057 (+24) 
  • бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) 
  • артилерійських систем – 11262 (+41) 
  • РСЗВ – 1032 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 749 (+2) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48)
  • крилаті ракети ‒ 2060 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) 
  • спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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