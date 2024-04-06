"Мінус" майже 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 446 690 військових, за останню добу – 790 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 446 690 (+790) осіб
- танків ‒ 7057 (+24)
- бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38)
- артилерійських систем – 11262 (+41)
- РСЗВ – 1032 (+3)
- засоби ППО ‒ 749 (+2)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48)
- крилаті ракети ‒ 2060 (+1)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70)
- спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)
Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.
Читайте також: