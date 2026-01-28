Мінус нафтобаза і склад БпЛА: ЗСУ завдали масованого удару по об’єктах окупантів

Вибух / © Укрінформ

Протягом доби 27 січня та в ніч проти 28 січня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних операцій, завдавши вогневого ураження по стратегічних об’єктах противника. Під ударом опинилися нафтовий сектор РФ, склади боєприпасів та місця дислокації окупантів.

Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України.

Однією з головних цілей стала нафтобаза «Хохольська» у Воронезькій області РФ. Українські військові підтвердили влучання, після якого на об’єкті спалахнула пожежа.

«Підтверджено займання нафтопродуктів — спостерігається густий дим. Результати уточнюються», — зазначили у Генштабі.

Також зафіксовано влучання у місця скупчення живої сили противника в населеному пункті Колотилівка Бєлгородської області.

Окрім нових ударів, розвідка уточнила наслідки попередньої атаки на нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. Підтверджено масштабну пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів з паливом об’ємом 10 тисяч кубометрів кожен.

Удари по окупованих територіях

Сили оборони ефективно відпрацювали по цілях на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, значно послабивши наступальний потенціал ворога.

Донецька область:

Уражено пункт управління БпЛА та скупчення живої сили в районі Великої Новосілки.

Завдано ударів по окупантах у районах населених пунктів Шахове та Григорівка.

В Луганській області знищено склад боєприпасів противника поблизу Нижньої Дуванки.

Запорізька та Дніпропетровська області:

Уражено живу силу ворога в районі Гуляйполя.

Знищено пункт управління батальйону в районі Березового.

Наразі остаточні втрати окупантів у живій силі та техніці дорозвідуються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі методично знищуватимуть воєнно-економічний потенціал Росії, аби примусити агресора припинити війну.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу «Славянск Эко» у Краснодарському краї РФ, який є частиною енергетичного тилу російської армії та має потужність понад 4 млн тонн нафти на рік.