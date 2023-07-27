"Мінус один депутат" та перевірка військкомів: Зеленський звернувся до українців з розбомбленого собору в Одесі

Президент України Володимир Зеленський 27 липня відвідав Дніпропетровщину, Очаків, Миколаїв та Одесу. Зеленський повідомив, що вранці він провів чергове засідання Ставки, на якому розглядались ситуація на фронті та зловживання керівників ТЦК і СП.

Про це йдеться у зверненні президента.

Своє традиційне звернення Володимир Зеленський записав з розбомбленого російською ракетою Свято-Преображенського собору в Одесі. Президент зазначив, що він відвідав Дніпропетровщину, Очаків, Миколаїв та Одесу. У регіонах він нагородив медичних працівників, які залишаються у прифронтових районах та продовжують рятувати життя українців, та фронтових медиків.

Також Володимир Зеленський 27 липня провів засідання Ставки, на якому обговорювались оборонні питання та захист міст.

"Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо "воєнкомів". Думаю, реакцію держави на зловживання "воєнкомів" ви бачите. Миколаїв – багато питань, які треба розв'язати для людей, зокрема і в обласній лікарні. Міністр охорони здоровʼя та очільник обласної адміністрації все почули. Очаків – дякую нашим лікарям, які там працюють. Вони справжні герої! Одеса – теж мав честь нагородити медичних працівників, подякував за роботу", - сказав президент.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з командувачкою Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко. Йшлось про проблеми бойових медиків, які президент обіцяв вирішити.

"Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області. Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", - сказав він.

Також у своєму зверненні до українців Зеленський згадав про "мінус одного депутата" та подякував ЗСУ за звільнення Старомайорського.

"Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине. Я дякую всім, хто бʼється заради України! Дякую за звільнення Старомайорського. Хлопці, іще раз вас вітаю!", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ під час успішного наступу звільнили село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.

Також Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах.

Читайте також: