"Мінус один": на Вінниччині затримали диверсанта, який нібито шукав священника

"Мінус один": на Вінниччині затримали диверсанта, який нібито шукав священника

Чоловіка затримали працівник вагонного депо та член тероборони.

У Вінницькій області затримали диверсанта.

Так, працівник Козятинського вагонного депо разом із членом тероборони затримали чоловіка, який нібито шукав церкву та священика, у якого працював. Про це пише повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг. Під час огляду в нього виявили записку, яка підтверджує, що він – військовим збройних сил РФ. Цю особу було затримано", – йдеться у повідомленні.

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