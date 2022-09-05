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Мінус один "шанувальник руського міра": в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух (фото)

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Мінус один "шанувальник руського міра": в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух (фото)

Фото: соцмережі

В окупованому росіянами Маріуполі стався вибух.

В Маріуполі, який тимчасово зайняли російські окупанти, пролунав потужний вибух. 

Про це з посиланням на сторінку Спротиву міста пише радник міського голови Петро Андрющенко.

“Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто.  Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської “бавовни”. А значить сьогодні  на нас чекають приємні  новини з Маріуполя”, - наголосив Петро Андрющенко.

Пізніше також стало відомо про знищення одного з "шанувальників руського міра".

Нагадаємо, що в Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи вартістю 120 мільйонів гривень.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6569
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