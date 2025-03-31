ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Вибух

Вибух

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв
Вибух

Мінус один: на Бєлгородщині злетів у повітря склад БК окупантів

Росіянам знову “тривожно”.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Потужна "бавовна" накрила ворожий об'єкт на Бєлгородщині Там знищили склад БК.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Російська армія розмістила на Бєлгородщині склад БК, щоб використовувати його у війні проти України. Нема більше складу”, — іронічно написав він.

Нагадаємо, Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie