Мінус один: на Бєлгородщині злетів у повітря склад БК окупантів

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Потужна "бавовна" накрила ворожий об'єкт на Бєлгородщині Там знищили склад БК.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Дата публікації 13:02, 31.03.25 Кількість переглядів 8 На Бєлгородщині ворожий склад БК злетів у повітря

“Російська армія розмістила на Бєлгородщині склад БК, щоб використовувати його у війні проти України. Нема більше складу”, — іронічно написав він.

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Нагадаємо, Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.