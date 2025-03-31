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- Війна
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Мінус один: на Бєлгородщині злетів у повітря склад БК окупантів
Росіянам знову “тривожно”.
Потужна "бавовна" накрила ворожий об'єкт на Бєлгородщині Там знищили склад БК.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Російська армія розмістила на Бєлгородщині склад БК, щоб використовувати його у війні проти України. Нема більше складу”, — іронічно написав він.
Нагадаємо, Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.