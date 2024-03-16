"Мінус" понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

Російські війська за час повномасштабного вторгнення до України втратили близько 429 580 своїх військових, зокрема 1160 осіб – за останню добу.

Про це свідчать дані українського Генштабу станом на ранок 16 березня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб танків ‒ 6779 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24)

артилерійських систем – 10606 (+26)

РСЗВ – 1017 (+0)

засоби ППО ‒ 719 (+2)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14)

крилаті ракети ‒ 1922 (+2)

кораблі /катери ‒ 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31)

спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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