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"Мінус" понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

"Мінус" понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

ЗСУ знищують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу.

Російські війська за час повномасштабного вторгнення до України втратили близько 429 580 своїх військових, зокрема 1160 осіб – за останню добу.

Про це свідчать дані українського Генштабу станом на ранок 16 березня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб танків ‒ 6779 (+21) 
  • бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) 
  • артилерійських систем – 10606 (+26) 
  • РСЗВ – 1017 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 719 (+2) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8268 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) 
  • спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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