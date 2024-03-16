"Мінус" понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу.
Російські війська за час повномасштабного вторгнення до України втратили близько 429 580 своїх військових, зокрема 1160 осіб – за останню добу.
Про це свідчать дані українського Генштабу станом на ранок 16 березня.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб танків ‒ 6779 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24)
- артилерійських систем – 10606 (+26)
- РСЗВ – 1017 (+0)
- засоби ППО ‒ 719 (+2)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14)
- крилаті ракети ‒ 1922 (+2)
- кораблі /катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31)
- спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)
Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.
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