Мінус понад 1300 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 10 листопада склали 708 890 осіб.
Протягом минулої доби ліквідовано ще 1350 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати:
- особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб
- танків - 9249 (+11)
- бойових броньованих машин - 18726 (+29)
- артилерійських систем - 20280 (+31)
- РСЗВ - 1245
- засобів ППО - 996
- літаків - 369
- гелікоптерів - 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18619 (+44)
- крилатих ракет - 2634
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28683 (+122)
- спеціальної техніки - 3604
Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.
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