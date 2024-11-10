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Мінус понад 1300 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Мінус понад 1300 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 10 листопада склали 708 890 осіб.
Протягом минулої доби ліквідовано ще 1350 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати: 

  • особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб
  • танків - 9249 (+11) 
  • бойових броньованих машин - 18726 (+29) 
  • артилерійських систем - 20280 (+31) 
  • РСЗВ - 1245 
  • засобів ППО - 996 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18619 (+44)
  • крилатих ракет - 2634 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28683 (+122) 
  • спеціальної техніки - 3604 

Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.

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