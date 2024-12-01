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Мінус понад 1700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Мінус понад 1700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають живу силу і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 грудня склали 742 130 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб 
  • танків ‒ 9469 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) 
  • артилерійських систем – 20923 (+14) 
  • РСЗВ – 1253 
  • засоби ППО ‒ 1019 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11)
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) 

Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

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