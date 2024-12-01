Мінус понад 1700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Росіяни втрачають живу силу і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 грудня склали 742 130 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб
- танків ‒ 9469 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14)
- артилерійських систем – 20923 (+14)
- РСЗВ – 1253
- засоби ППО ‒ 1019
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11)
- крилаті ракети ‒ 2852 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76)
Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.
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