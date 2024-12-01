Мінус понад 1700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 грудня склали 742 130 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб

танків ‒ 9469 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14)

артилерійських систем – 20923 (+14)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1019

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11)

крилаті ракети ‒ 2852 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76)

Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

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