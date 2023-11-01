"Мінус" РЕБ окупантів на Запорізькому напрямку – відео від військових

Військові з дрона уразили російську станцію радіоелектронної боротьби.

Українські військові влучним попаданням з дрона уразили російську станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4М" на Запорізькому напрямку.

Відео показав СтратКом ЗСУ.

На кадрах видно, як окупанти намагалися замаскувати свою РЕБ серед дерев, проте – марно.

Як розповіли військові, влучна атака – спільна робота 14-го окремого полку БпАК та засобів вогневого ураження на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, ГУР вдарило по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області (відео).

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