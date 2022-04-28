Мінус рота щодоби: Арестович розповів про втрати армії Росії під час "великого наступу"

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога, який вторгся на українську землю.
Росія щодоби втрачає в Україні щонайменше одну роту, іноді більше.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 28 квітня.
"За попередню добу підрозділами повітряних сил і сухопутних військ було уражено 8 повітряних цілей: 1 літак, 1 крилату ракету, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, з якого противник веде розвідку", - розповів Арестович.
Він додав: "Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і в інших місцях. Так, тільки у Донецькій області, за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, одну артилерійську систему, 22 одиниці броньованої техніки, 1 автомобіль та 1 зенітну установку".
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що він проситиме Конкрес про додаткове фінансування для України.
Йдеться про надання не лише військової підтримки, а й гуманітарної та соціальної допомоги.
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