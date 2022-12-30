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Мінус ще один окупант: у Донецьку під час обстрілу загинув посадовець Слідчого комітету РФ

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Мінус ще один окупант: у Донецьку під час обстрілу загинув посадовець Слідчого комітету РФ

У СК РФ підтвердили смерть свого колеги.

У Донецьку 30 грудня загинув ще один російський окупант - заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що його звати Євген Рибаков і що він загинув під час артилерійського обстрілу. Інші обставини його загибелі не уточнюються.

Водночас раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 грудня в центрі Донецька було обстріляно готель "Вікторія". Хто завдав удар по готелю невідомо. Однак останнім часом окупанти посилили обстріли тимчасово підконтрольного їм міста.

У СК РФ підтвердили смерть свого колеги та висловили співчуття родині.

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Донецьку під час святкування свого дня народження під обстріл потрапив ексочільник російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін, внаслідок чого він отримав поранення.

ЗМІ писали, що йому навіть загрожує параліч. За даними ЗМІ, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна. 

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Дата публікації
Перегляди
1077
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