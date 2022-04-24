Мінус сім генералів та 22 тисячі солдатів: Подоляк назвав "досягнення" Росії в Україні за 60 днів війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на 60-й день широкомасштабного вторгнення Росії назвав "досягнення" Кремля у війні проти України.

Перелік так званих російських "перемог" він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Так, за два місяці війни в України Росія втратила сім генералів, 22 тисячі солдатів, ракетний крейсер "Москва" та об'єднала Європу у зневазі до росіян.

Наводимо повний перелік Подоляка "досягнень" РФ:

1. За 60 днів нечувано швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (убитими).

2. За 60 днів втратили сімох (за непідтвердженими поки що даними – дев'ятьох) генералів.

3. "Російські військові кораблі" (зокрема "Москва") навчилися слідувати за правильною адресою.

4. Довели світові (з фото- та відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

5. Довели світові, що Росія настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі.

6. Довели світові, що шизофренія буває колективною та безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів "визволителями", а терор в іншій країні – "визволенням".

7. Довели світові, що "другі за силою армії" воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами.

8. Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, у прямому ефірі руйнуючи наш давній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

9. Об'єднали Європу у зневазі до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється за рахунок фінів та шведів.

10. Досягнули, що весь світ охоче б'є за російський паспорт.

11. Зібрали найжирніші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя.

12. Швидко обнуляють російську культуру. Світ зневажливо відмовляється від вистав/книг.

13. Зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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