Мінус склад БК: у ЗСУ показали, як захисники нищать техніку окупантів (відео)

Аеророзвідники та артилеристи 22-ої окремої механізованої бригади показали, як знищили ворожий склад з БК.
Українські військові показали, як знищили черговий ворожий склад з боєкомплектом.
Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ у телеграм.
"Завдяки спільній роботі аеророзвідників та артилеристів 22-ої окремої механізованої бригади було знищено ворожий склад БК", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, як окупанти метушаться і носять свої БК до будівлі. Однак українські захисники одним влучним пострілом зводять всі зусилля росіян нанівець. Де саме відбулося дійство військові не повідомляють.
Нагадаємо, раніше у СтратКомі ЗСУ показали, як Збройні сили України знищили чергову ворожу техніку, зокрема гармату та палозаправники противника.
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