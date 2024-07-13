Мінус "Солнцепек" на Куп’янському напрямку – потужне відео від військових

Окупанти втратили ще одну вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек".
В окупаційних військ Росії на Куп’янському напрямку знову втрати – воїни ЗСУ 43-ї окремої механізованої бригади з дрона знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек".
Про це повідомила пресслужба бригади.
"Солнцепек" прицільним ударом знищили оператори БпЛА бригади.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську.
Читайте також провідні новини дня:
- "Це не наша війна": підсумки ювілейного саміту НАТО – Захід продовжує політику умиротворення Путіна
- Путін шукає найболісніший ракетний шлях на Київ: експерт назвав загрози найближчого часу
- "Мене врятувало диво": лікарка "Охматдиту" Леся Лисиця розповіла про ракетний удар РФ по лікарні