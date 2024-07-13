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Мінус "Солнцепек" на Куп’янському напрямку – потужне відео від військових

Мінус "Солнцепек" на Куп’янському напрямку – потужне відео від військових

Російський "Солнцепек" / Фото: скриншот

Окупанти втратили ще одну вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек".

В окупаційних військ Росії на Куп’янському напрямку знову втрати – воїни ЗСУ 43-ї окремої механізованої бригади з дрона знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек". 

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Солнцепек" прицільним ударом знищили оператори БпЛА бригади.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську.

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