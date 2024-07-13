Мінус "Солнцепек" на Куп’янському напрямку – потужне відео від військових

В окупаційних військ Росії на Куп’янському напрямку знову втрати – воїни ЗСУ 43-ї окремої механізованої бригади з дрона знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Солнцепек" прицільним ударом знищили оператори БпЛА бригади.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську.

Читайте також провідні новини дня: