Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мінус танк, БМП і 7 окупантів: у ВМС розповіли про прицільні удари по росіянах

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
443
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мінус танк, БМП і 7 окупантів: у ВМС розповіли про прицільні удари по росіянах

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Остаточні втрати ворога уточнюються. 

Російські окупанти, яких диктатор РФ Володимир Путін кинув вбивати українців і нищити інфраструктуру країни, продовжують нести колосальні втрати. За минулу добу, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.

Про це свідчать дані  Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ завдавали вогневого ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються. 

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 29 січня ЗСУ знищили 126 160 солдатів армії Російської Федерації.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Зеленський за 28 січня: на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково

Зеленський за 28 січня: на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
443
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація