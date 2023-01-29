Мінус танк, БМП і 7 окупантів: у ВМС розповіли про прицільні удари по росіянах

Російські окупанти, яких диктатор РФ Володимир Путін кинув вбивати українців і нищити інфраструктуру країни, продовжують нести колосальні втрати. За минулу добу, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.

Про це свідчать дані Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ завдавали вогневого ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 29 січня ЗСУ знищили 126 160 солдатів армії Російської Федерації.

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