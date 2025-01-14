Мінус техніка й окупанти: воїни Третьої штурмової показали прицільну роботу дронів по ворогу (відео)

Воїни 3-ї штурмової показали прицільну роботу дронів по противнику. В результаті – мінус САУ, міномет, дві "бехи" та кілька одиниць автотехніки росіян.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала прицільну роботу дронів по противнику

"Прорідили й ряди ворожої піхоти. Окупанти розслабились і одразу ж за це поплатились", – наголосили бійці.

Як зазначили у бригаді, зокрема, дрон наздогнав піхоту на марші. Помсту з неба скеровували бійці Revenge group з 1-го мехбату.

Раніше йшлося про те, як за допомогою тепловізора пілоти Третьої штурмової знаходять окупантів в лісосмугах на Харківщині. Після виявлення скупчень живої сили сховатись або втекти далеко від справедливої кари росіянам вже не вдасться.

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