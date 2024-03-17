Мінус тисячу росіян за добу: у Генштабі озвучили втрати окупантів у війні проти України

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року по 17 березня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 430 740 осіб. За добу ЗСУ знищили 1 160 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Втрати російської армії в техніці та озброєнні:

танків ‒ 6790 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,

артилерійських систем – 10634 (+28) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1723 (+11).

Дані уточнються.

Як інформували раніше, росіяни нарощують кількість FPV-дронів на фронті. За словами українських військових, через декілька місяців це буде серйозною небезпекою для ЗСУ.

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