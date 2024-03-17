Мінус тисячу росіян за добу: у Генштабі озвучили втрати окупантів у війні проти України

За добу російська армія втратила десятки одиниць військової техніки.
Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року по 17 березня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 430 740 осіб. За добу ЗСУ знищили 1 160 окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Втрати російської армії в техніці та озброєнні:
- танків ‒ 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
- артилерійських систем – 10634 (+28) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1723 (+11).
Дані уточнються.
Як інформували раніше, росіяни нарощують кількість FPV-дронів на фронті. За словами українських військових, через декілька місяців це буде серйозною небезпекою для ЗСУ.
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