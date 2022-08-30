Мінус три склади, переправа через Дніпро та багато окупантів: у ЗСУ розказали про ситуацію на півдні

На півдні України ЗСУ знищили переправу через Дніпро та багато військової техніки росіян.

Також українські захисники за добу ліквідували до 82 окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Українські захисники за добу на півдні ліквідували до 82 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 30 одиниць російської техніки, зокрема:

зенітно-ракетна система С-300;

2 танки Т-72;

11 гаубиць "Мста-Б";

3 реактивні системи залпового вогню “Град” та "Ураган", важка вогнеметна система "Сонцепьок", самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С" та 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С", протитанкова керована ракета;

5 одиниць броньованої техніки та 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів на 5 напрямках.

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