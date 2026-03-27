Мінус "Валдай" та склади боєприпасів: ЗСУ уразили стратегічні об’єкти росіян

У ніч проти 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомив Генштаб.

«У Євпаторії на ТОТ АР Крим уражено наземну станцію управління БпЛА "Форпост". Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області. Українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

Триває 1493-тя доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час втрати військ РФ у живій силі (вбиті та поранені) перевищили 1,2 млн осіб.