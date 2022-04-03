"Мінус винищувач і дві крилаті ракети": ЗСУ знищили техніку окупантів

За інформацією розвідки, окупанти нарощують свої сили на південному напрямку.
Збройні сили України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24, а також дві крилаті ракети військ РФ.
Про це повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Є хороші новини. Сьогодні з ранку був збитий ще один винищувач-бомбардувальник Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети", - заявив він.
Він також додав, що росіяни на південному напрямку нарощують свої сили.
Нагадаємо, від початку війни Росії проти України окупанти втратили 18 тисяч особового складу.
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