"Мінус винищувач і дві крилаті ракети": ЗСУ знищили техніку окупантів

"Мінус винищувач і дві крилаті ракети": ЗСУ знищили техніку окупантів

За інформацією розвідки, окупанти нарощують свої сили на південному напрямку.

Збройні сили України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24, а також дві крилаті ракети військ РФ.

Про це повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Є хороші новини. Сьогодні з ранку був збитий ще один винищувач-бомбардувальник Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети", - заявив він.

Він також додав, що росіяни на південному напрямку нарощують свої сили.

Нагадаємо, від початку війни Росії проти України окупанти втратили 18 тисяч особового складу.

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