"Мінування проведено для часткового руйнування": Буданов оцінив можливість підриву РФ Каховської ГЕС

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував замінування Каховської ГЕС та оцінив можливість її підриву Росією.

Про це головний розвідник країни розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Так, за його словами, Каховська дамба станом на зараз замінована частково.

"Вона замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", - пояснив Буданов.

Більше того керівник ГУР зазначив, що підрив дамби дійсно ускладнить просування ЗСУ на певний період - до двох тижнів, але для РФ сценарій буде таким, що їм доведеться відступити до самого Криму. А вони, на його думку, до такого сценарію не готові.

"Якщо зруйнувати повністю (ред. - Каховську дамбу): запустять зараз всі ракети, що є, закладуть купу вибухівки, якось спробують це зробити – що вони отримають? Вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", - вважає Буданов.

Саме тому він наголошує, що на суцільне руйнування РФ не піде. Окрім того, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції. Частково дамба замінована. Але треба теж розуміти, що її замінували ще в квітні, додав головний розвідник країни.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав загрозу підриву ворогом Каховської ГЕС катастрофою величезних масштабів.

А ось думки експертів з цього приводу розділилися: одні вважають, що росіяни підірвуть ГЕС і звинуватять у цьому ЗСУ, інші пояснюють, що такими діями ворог нашкодить насамперед собі.

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