Мінування ЗАЕС та можливий теракт на "Кримському титані": як окупанти намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму росіяни готують теракт на хімічному підприємстві "Кримський титан". Якщо там станеться вибух – саме так окупанти спробують завадити контрнаступу Збройних сил України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, Генштаб ЗСУ займається прорахуванням такого варіанту. Адже підрив росіянами Каховської ГЕС – щонайменше на місяць сповільнив наступальні дії ЗСУ на Херсонському напрямку.

"Ця територія не готова для того, щоб на ній можна було проводити бойові дії, особливо із застосуванням важкої бронетехніки. У цьому сенсі вони досягли своєї мети. Після вчинення цього теракту росіяни перекинули війська, що вивільнилися, на Запорізький і Донецький напрямок, на свої проблемні ділянки", - зазначив генерал-лейтенант Романенко.

За його словами, у разі теракту на заводі "Титан" контрнаступ ЗСУ може відтермінуватись на цьому напрямі на 7-10 днів.

"Він призведе до хімічного зараження території, ураження людей і тварин. Заходити на територію, де є отруйні речовини, дуже складно. Тому тут, безумовно, також є військовий аспект", - розповів він.

На думку Романенка, окупанти навряд доведуть ситуацію на Запорізькій АЕС до того, щоб на ній стався ядерний вибух. Але, швидше за все, вони можуть планувати організувати стаціонарну "брудну" бомбу, коли буде заражено декілька областей.

"Вони готують проведення такої операції під чужим прапором. Це означає, що хочуть звинуватити у всьому українську армію. Тут є різні аспекти – і політичні, і економічні, і соціальні. Але у всіх цих трьох випадках – Каховська ГЕС, "Титан", ЗАЕС – є і військовий аспект: призупинити наступ Сил оборони України. Літо – найбільш сприятливий період ведення бойових дій. Ворог це розуміє та робить усе, щоб зривати ці терміни", - зазначив Ігор Романенко.

Нагадаємо, окупанти почали виводити особовий склад "Росатому " із ЗАЕС і напряму сказали працівникам, які лишаються, звинувачувати у всьому Україну.

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