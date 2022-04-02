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Мінують дороги, будинки та техніку: у Генштабі розповіли про відступ російських окупантів до Білорусі

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Мінують дороги, будинки та техніку: у Генштабі розповіли про відступ російських окупантів до Білорусі

МВС

З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій.

На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 2 квітня.

"З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації", - розповіли у Генштабі. 

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що російські окупанти мають наміри щодо виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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