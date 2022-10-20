"Мир ціною України": Єрмак розповів про заклики європейських політиків до переговорів із Кремлем

Під час широкомасштабної війни наративи про мир з Москвою змінювали забарвлення. Наразі в тренді заклик: "Україна має припинити звільнення своїх територій, щоб запобігти новій світовій війні".

Наративи про "мир ціною України" знову лунають з різних сторін та країн Заходу.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Washington Post.

Він нагадав "еволюцію" світових закликів з агресором.

"Це вже не перший раз. З початку війни в лютому наратив змінився з "Україна повинна зникнути, щоб росія могла заспокоїтися" на "Україна повинна здатися, щоб Європа могла залишитися в теплі»". Тепер наратив став "Україна має припинити звільнення своїх територій, щоб запобігти новій світовій війні". Нас це не влаштовує", - зазначив Єрмак.

Україна прагне миру, але на відомих світові умовах.

"Ми неодноразово їх озвучували. Президент Володимир Зеленський сказав просто: покарання за злочин агресії; захист "права на життя, свободу та... безпеку", відновлення безпеки та територіальної цілісності України; гарантії безпеки; і рішучість світової спільноти реалізувати цю програму", - додав Єрмак.

Керівник Офісу президента України наголосив на тому, що з 2014 року, коли Росія захопила Крим, українці чують заклики до мирного примирення та дипломатії.

"Нам кажуть, що пора припинити кровопролиття, ніби ми самі хочемо воювати. Нам радять ставити на перше місце інтереси людства, ніби ми погрожуємо світу ядерним апокаліпсисом", - зазначив він.

Андрій Єрмак також написав про проведення фіктивних "референдумів" на захоплених українських територіях. Там Росія заявила про готовність "відновити" переговори з Україною та "похвалила себе за ці миротворчі зусилля".

"Майже всі російські високопосадовці раптово заговорили про готовність до переговорів з Україною. Про що не йдеться, так це про повернення захоплених територій, про звільнення людей, депортованих з України проти їх волі , про виплату компенсацій за збитки, завдані війною, про угоду про екстрадицію військових злочинців. росія не займається цими питаннями з однієї простої причини: Москва хоче закінчити війну переможцем", - додав Єрмак.

Російські війська відступають. Російській промисловості не вистачає ресурсів, економіка руйнується, і термінове припинення бойових дій є єдиним способом для рф зберегти обличчя. Тож Кремль вдається до ядерного шантажу.

"Колишні та нинішні політики та впливові бізнесмени закликають до переговорів із Кремлем. Заради миру. Заради світу. Заради людства. Але не заради України. Ані заради справедливості", - завершив Єрмак.

Допомога союзників Україні у війні з Росією: що відомо

Міністри оборони країн НАТО провели шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Західні партнери підтримали надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.

Так, за цю добу в Україні було збито 15 іранських дронів-камікадзе із 20.

Російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

У відповідь на такі дії Тегерана Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цьому прикладу послідувала і Велика Британія.

У США своєю чергою заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану за постачання до РФ дронів.

Читайте також: