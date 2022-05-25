"Мир точно буде": Зеленський розповів, від чого залежить закінчення війни в Україні

"Мир точно буде": Зеленський розповів, від чого залежить закінчення війни в Україні

Вже 91 добу триває війна, яку розпочала Росія 24 лютого, але її завершення залежить від деяких конкретних речей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що перш за все йдеться про бажання сторін, а також об'єднаного Заходу.

Про це глава держави заявив під час українського сніданку у Давосі.

"Це бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з Росією. І також це (завершення війни - Ред.) залежить від бажання Росії. Ця війна у будь-якому випадку закінчиться Зеленський", - наголосив він.

За словами президента, є військова частина війни, яка у напружені моменти завдасть багато крові цивільних людей і військових. Вже після цієї військової частини буде мирний процес, а також стіл перемовин.

"Мир точно буде. Питання – з ким Україна буде домовлятися, тобто з яким саме президентом Росії", - підсумував Зеленського.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, що Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Остатоне рішення про напад на Україну він ухвалив по обіді 23 лютого.

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