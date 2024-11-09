Мир, замороження конфлікту чи припинення вогню: Портников сказав, на що може погодитись Путін

На думку Портникова про мирний договір між Україною та Росією зараз взагалі не йдеться. Єдине, на що може погодитись Путін — це припинення вогню.

На думку журналіста Віталія Портникова, Путін може піти на угоду про припинення вогню лише тоді, коли Росії буде надто складно підтримувати інтенсивність бойових дій через погіршення економічної ситуації.

Про це пише "Еспресо".

"Є досить проста ситуація. Путін декларує війну з Україною як боротьбу проти НАТО. Тобто Росія веде так звану священну війну проти НАТО, щоб знищити "режим", який знаходиться під владою НАТО [уряд Зеленського – ред.]. Виходить, що в результаті цієї війни, за російськими наративами, на кордоні з РФ були ще одні війська НАТО!? Тому Путін ніколи не погодиться на умови Трампа. Принаймні про які зараз говорять у ЗМІ", – зазначив журналіст.

За його словами, кремлівський диктатор наразі вважає себе тріумфатором у цій війні, тож не погодиться на умови Трампа.

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"Поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни. Для того, щоб він погодився на умови, які висувають у Трампа, він має капітулювати. Альтернатива – це крах його режиму, якісь війська знаходяться на його території, йому загрожує серйозна небезпека і т.д. За таких умов можна говорити про буферну зону й миротворчі війська. Втім, поки що бачимо, що Путін бачить себе тріумфатором російсько-української війни. З його погляду, він перемагає, а його війська продовжують наступ на територію України. Якщо Трамп хоче, щоб він зупинився, то це має бути комфортно для Путіна", – додав Портников.

Водночас Портников вважає, що Путін може погодитись лише на припинення вогню. Також однією з умов може бути відсутність гарантій безпеки для України.

"Якщо ми погодимось з ідеєю, що російська економіка дійсно перебуває в ненайкращому стані й, що дуже важливо, сам Путін усвідомлює тяжку ситуацію в економіці й потребує зупинки війни, то він може скористатись бажанням Трампа цю війну заморозити. Він це може зробити лише за однієї умови – замороження війни по лінії зіткнення. Відразу поясню: є мирний договір, замороження конфлікту і є припинення вогню. Ми говоримо про припинення вогню. Втім, на ці умови він погодиться, якщо Україна не отримає гарантії безпеки", – пояснив Віталій Портников.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво держави-агресорки висловлює готовність до мирних переговорів з Україною, які передбачають заморожування бойових дій, після того, як ЗСУ покинуть Курську область Росії. У Кремлі вважають, що діалог із США розпочнеться після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня.

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