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- Війна
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Mirage-2000 зник у болоті: що могло спричинити аварію винищувача на Волині
Винищувач Mirage-2000 впав на Волині після сигналу про несправність. Авіаексперт Валерій Романенко назвав одну з можливих причин аварії — різкий маневр.
Аварія французького винищувача Mirage-2000, яка сталась 22 липня на Волині, могла бути спричинена різким маневром.
Таку версію озвучив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телеканалу “КИЇВ24”.
За його словами, пілот одразу після зльоту повідомив про критичну несправність електроніки. Літак упав у болотисту місцевість і затонув. Пілот встиг катапультуватися та вижив. Наразі Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії.
“Жодну версію не виключають, крім однієї – це точно не була російська ракета”, – наголосив Романенко.
Він також закликав залучити французьку сторону до розслідування причин катастрофи, оскільки мова йде про іноземну техніку.
Нагадаємо, 22 липня на Волині впав французький винищувач Mirage-2000. Пілот вчасно катапультувався. Справу відкрито за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.