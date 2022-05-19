"Мирне населення - та х"р з ними": Арестович розповів про стиль війни армії РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.

Ці дії демонструють стиль війни російських окупантів.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 19 травня.

"Наступ на Сєвєродонецьк продовжується. Через обстріл загинуло 12 мирних жителів та багато поранених, сьогодні заявила наша адміністрація військова. Але ці дані можуть змінитися, тому що точиться боротьба за життя людей, які поранені. Це означає, що противник близько до міста, давно веде безпосередньо обстріли. Ну ось російський стиль війни: почали бити бойовою артилерією містом так вже ґрунтовно. І це коментувати не хочеться, все зрозуміло. Вони свідомо б'ють по місту. Вони знають, що постраждає мирне населення. Це стиль війни. Вони безумовно намагаються бити по військових позиціях, але тут питання таке "а якщо мирне населення – та й х*р із ними", - зазначив він.

Арестович додав, що у цьому і полягає відмінність окупантів від ЗСУ.

"Ось дуже простий вибір: Збройні Сили України, коли варто вибір бити по мирних чи ні, завжди відмовляються, вважають за краще упускати жирну військову мету і ніколи не бити по мирних. Російська армія трактує завжди однозначно: якщо є можливість вразити супротивника, то б'ємо по мирних. Іноді б'ють прямо за мирними цілями. І в даному випадку важко сказати навіть чого більше", - підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Сєвєродонецька 19 травня загинули 12 людей та ще понад 40 зазнали поранень.