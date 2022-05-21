Мирне життя в Маріуполі та живий щит з турецьких моряків: фейки, які поширювала Росія 21 травня

Мирне життя в Маріуполі та живий щит з турецьких моряків: фейки, які поширювала Росія 21 травня

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися добіркою фейків та маніпуляцій, які росіяни ширили протягом 21 травня.

Так, щодня загарбники вигадують нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати ЗСУ.

Сьогодні Росія ширила брехню, що обстріл цивільної інфраструктури в Малині – фейк, що Україна не дозволяє турецьким морякам залишити порт Одеси та про "щасливе" життя у Маріуполі.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список фейків та дезінформації:

Дезінформація. В ЗМІ РФ поширюється повідомлення про те, що інформація про навмисний обстріл цивільної інфраструктури в місті Малин є фейковою, оскільки "російські підрозділи продовжують знищувати виключно військову інфраструктуру України".

Фейк. ЗМІ РФ, з посиланням на турецьке видання Aydinlik, заявили, що "київський режим не дозволяє турецьким морякам залишити порт Одеси та використовує їх як живий щит, щоб створити перешкоду для наступу російських військ на місто".

Дезінформація. Колаборант "керівник" тимчасово окупованого російськими загарбниками Маріуполя Іващенко повідомив: "Мирне життя настає в Маріуполі після його повного визволення від українських силовиків".

Нагадаємо, Росія поміркує про можливість обміну Медведчука на бійців полку "Азов". Львівський апеляційний суд 21 травня залишив кума Путіна під вартою.

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