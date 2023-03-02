"Мирні" переговори: у Зеленського порадили Росії "оцінити нові реалії" та назвали свої умови

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії розпочати "мирні переговори". Він заявив, що РФ повинна "оцінити нові реалії".

Про це він написав у соціальних мережах.

"Лаврову потрібно нарешті оцінити "нові реалії на землі, де йдуть бої" та річну тривалість "триденної війни" і не пропагувати переговори на своїх умовах… Адже про умови все сказано: вивели війська з чужої території, відновили кордон-1991 і переходимо до "серйозних переговорів", - написав Подоляк.

Лаврову потрібно нарешті оцінити «нові реалії на землі, де йдуть бої» та річну тривалість «триденної війни» і не пропагувати переговори на своїх умовах… Адже про умови все сказано: вивели війська з чужої території, відновили кордон-1991 і переходимо до «серйозних переговорів». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Нагадаємо, очільник МЗС країни-окупантки Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Москва не відмовляється від "серйозних переговорів" щодо України. Лавров, в уже звичній пропагандистській манері, почав розкидатися своїми звинуваченнями, що мовляв "Україну налаштовують на продовження війни", натякнувши на постачання зброї й техніки Києву, які необхідні для деокупації земель.

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