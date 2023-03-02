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"Мирні" переговори: у Зеленського порадили Росії "оцінити нові реалії" та назвали свої умови

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1863
Час на прочитання
1 хв
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"Мирні" переговори: у Зеленського порадили Росії "оцінити нові реалії" та назвали свої умови

Скриншот з відео

Подоляк закликав Росію вивести свої війська з території України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії розпочати "мирні переговори". Він заявив, що РФ повинна "оцінити нові реалії". 

Про це він написав у соціальних мережах. 

"Лаврову потрібно нарешті оцінити "нові реалії на землі, де йдуть бої" та річну тривалість "триденної війни" і не пропагувати переговори на своїх умовах… Адже про умови все сказано: вивели війська з чужої території, відновили кордон-1991 і переходимо до "серйозних переговорів", - написав Подоляк. 

Нагадаємо, очільник МЗС країни-окупантки Росії Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Москва не відмовляється від "серйозних переговорів" щодо України. Лавров, в уже звичній пропагандистській манері, почав розкидатися своїми звинуваченнями, що мовляв "Україну налаштовують на продовження війни", натякнувши на постачання зброї й техніки Києву, які необхідні для деокупації земель.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1863
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