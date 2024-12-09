Мирні перемовини і закінчення війни: що кажуть в Україні та на Заході

Все частіше в іноземних ЗМІ та серед певного українського кола політиків фігурує тема щодо ймовірного початку переговорів України з РФ.

Зокрема, восени, після представлення Плану перемоги України, президент Володимир Зеленський робив чимало заяв щодо припинення вогню та настання довгоочікуваного миру.

Як повідомляє Bloomberg, серед західних політиків нині точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою і що переговори мають початися найближчим часом.

ТСН.ua зібрав нещодавні заяви політиків щодо переговорів та ймовірного часу закінчення війни.

Україна має почати переговори, коли буде в сильній позиції

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні треба відкласти будь-які переговори з Росією щодо припинення вогню та перемирʼя доти, доки західні партнери не зможуть наростити можливості для забезпечення достатньої військової допомоги, щоб Україна просунулася на полі бою та мала сильніші позиції на переговорах.

На зустрічі з Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці президент Зеленський заявив, що коли йдеться про дієвий мир з Росією, треба обговорювати також дієві гарантії миру.

Як зазначив український лідер, щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру та не заплющувати очі на окупацію.

Зеленський на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві наголосив на тому, що Путін не хоче завершення цієї війни, тому його треба примусити.

"Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можн, лише якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і "атакамси", і "тауруси", і "сторм шедоу", і "скальпи", – сказав президент.

Також коментуючи готовність країни до переговорів з Путіним, Зеленський сказав, що "говорити тільки заради розмови, заради амбіцій Путіна є нерозумним".

"Нам потрібно мати сильну позицію. Якщо ми матимемо сильну позицію, тоді він (Путін – Ред.) буде нас слухати. Інакше він просто говоритиме", – підсумував глава держави.

Мирні переговори

У США українська делегація обговорювала з представниками команди Дональда Трампа готовність України до миру з Росією.

Тоді спецпредставник США по Україні Кіт Келлог висловив підтримку постачання зброї від чинної адміністрації президента Джо Байдена, зазначивши, що це сприятиме подальшим переговорам.

За даними Bloomberg, серед західних політиків нині точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою і що переговори мають початися найближчим часом.

Український журналіст Віталій Портников вважає, що сам факт переговорного процесу не означає зупинення воєнних дій.

За його словами, Дональд Трамп поки не є президентом Сполучених Штатів, він – новобраний президент і будь-яке рішення може ухвалювати після січня. Можливість припинення вогню в Україні більше залежить не від позиції Трампа, а від того, чи погодиться на якісь умови Росія.

Президент Естонії Алар Каріс в ексклюзивному інтерв’ю з міжнародною оглядачкою ТСН Яною Слєсарчук розповів що Росію треба посадити за стіл переговорів, але зараз з її боку лунають не дуже притомні пропозиції.

Він наголосив, що спочатку потрібно завершити бойові дії, а тоді сідати за стіл переговорів.

"Росія і раніше брала участь у тих чи інших переговорних процесах, але поки це скоріше гіпотетичне питання, на яке важко відповісти. Ми всі можемо уявити переговірників за столом, колишніх ворогів, які обговорюють майбутнє різних країн, але нам передусім потрібно зупинити війну, а потім уже сідати за стіл", – зазначив Алар Каріс.

Зеленський про закінчення війни

Як зазначив глава держави Зеленський, війну можна закінчити 2025 року, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

"Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. У нас є всі можливості закінчити цю війну наступного, 2025 року. Ми можемо це зробити, але тільки разом з Європою, США, звісно, з Україною як головною частиною цієї угоди. Я певен, що ми можемо чинити величезний тиск на Росію через посилення України, потім дипломатичним шляхом", – зазначив Володимир Зеленський.

На його думку, новообраний американський президент США Дональд Трамп здатен чинити великий тиск на РФ через посилення України.

Зокрема, Зеленський зауважив, що війну не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.

"Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити лише силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", – заявляв глава держави на зустрічі в Єлисейському палаці.

Саме про мир, продовжує Зеленський, завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами. Йдеться про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним і надійним", – підсумував Володимир Зеленський.

Пропозиція від Німеччини

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України. Про це він заявив перед початком перемовин з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Політик зазначив, що впродовж наступних "тижнів і місяців" не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи, треба, щоб це була загальноєвропейська думка.

У відповідь на цю пропозицію Зеленський зауважив, що така група вже існує, а речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Трамп про закінчення війни

На думку новообраного президента США Дональда Трампа, для завершення війни в Україні потрібно негайно припинити вогонь і почати вести переговори.

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"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду та припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Треба негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це триватиме, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", – написав Трамп у своїй соцмережі.

Також Дональд Трамп в інтерв’ю The Post заявляв, що Путін "повинен думати, що настав час для цього, тому що він програв".

Після тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці новообраний президент США зазначив, що Зеленський "хоче укласти мир".

"Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, допоки не буде миру", – висловився Трамп.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які сценарії завершення війни обговорюють.

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