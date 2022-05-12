Мирний договір або військова поразка: Арестович розповів, що РФ має зробити вибір

Радник керівника ОП переконаний, що саме Україна диктуватиме умови під час мирних переговорів.

Перед Росією зараз стоїть вибір — мирний договір або військова поразка. Саме тому Кремль призначає командирів, які тверезо оцінюють ситуацію і доповідають про неї.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Починається відчадуйшна торгівля зі світовою спільнотою та Україною за мирний договір. Тому що вони зрозуміли: або мирний договір або військова поразка. Ніяких інших варіантів", — вважає Арестович.

Радник керівника ОП переконаний що саме Україна диктуватиме умови, і чим більше надійде західної допомоги, "тим жорсткішим голосом ми говоритимемо".

"Проблема в іншому: ми в принципі не прихильні зараз до переговорів і російська сторона нас в цьому звинувачує. Вони кажуть, що Україна взагалі не хоче домовлятися", — зазначив він.

За словами Арестовича, президент Володимир Зеленський не вірить у мирні переговори з РФ. Голова ОП також наголошує, що головна задача — звільнення всієї території України.

Раніше Олексій Арестович прокоментував відкидання за кордон військ РФ у Харківській області.

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