Мирний договір можливий, коли Росія зазнає неминучої поразки у війні – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в сьогоднішніх умовах мирний договір із Росією "безперспективний і неможливий".

Мирний договір можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли Росія зазнає неминучої поразки.

Про це Подоляк заявив в інтерв'ю молдовському виданню NewsMaker.

"У сьогоднішніх умовах мирний договір безперспективний та неможливий. Зупинити сьогодні війну означає повністю відмовитися від повернення своїх людей в Україну. Ніхто не поїде, наприклад, до Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, до будь-яких міст поряд з лінією поділу, бо громадянин України зрозумів: у будь-який момент може початися війна з колишньою інтенсивністю. Росію ніхто не втримає в цьому випадку. Мирний договір можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли Росія зазнає неминучої поразки", - зазначив він.

Подоляк додав, що Україна погодиться на переговори лише з посиленої позиції.

"Переговорний процес – це питання зіткнення позицій. Якщо ти перебуваєш у свідомо слабкій позиції, то в переговорний процес ти зайдеш з тієї ж позиції та отримаєш лише ультимативні вимоги. Посилення нашої позиції можливе, якщо на східному фронті ми отримаємо рівноцінний обсяг зброї, завдамо тактичної поразки росії, і тоді переговорний процес виглядатиме інакше: він буде не ультимативним, хоч і конфліктним, але з позиції українського домінування", - сказав він.

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що може виступити як посередниця у мирному врегулюванні війни в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним.