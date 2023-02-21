"Мирний план" Китаю щодо війни в Україні: Піонтковський пояснив, що може запропонувати КНР

На 59-й Мюнхенській безпековій конференції радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Ї зробив заяву про те, що до річниці повномасштабного вторгнення Китай представить документ про врегулювання "конфлікту" (війни - ред.). Ван Ї також відвідав з візитом Москву.

Російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом" проаналізував позицію Китаю щодо повномасштабної війни в Україні та пояснив, що КНР може запропонувати.

На думку Піонтковського Ван Ї внесе пропозицію врегулювання, яка буде відкинута Україною, але тим не менш матиме позитивний вплив на створення російського політичного класу.

"Всі можуть перечитати виступ Ван Ї на Мюнхенській конференції. Там в око впадає два тезиси, з яких виростає два зримих пункти. Перший – він підкреслює, що "ми внесемо певні пропозиції, а принципи, з яких ми будемо виходити — територіальна цілісність держав Росії та України. Тобто територіальна цілісність цих двох держав на грудень 1991 року, коли Радянський Союз мирним шляхом розпався на ряд незалежних держав. Така пропозиція можлива. Що стосується інтересів іншої країни, там є другий пункт, чітко сформульований товаришем Ван Ї — територіальна цілісність і в той же час врахування законних стурбованостей держав про їхню безпеку. Коли я чую слова "законна стурбованість", у мене рука тягнеться до неіснуючого пістолета, адже це улюблене лицемірне формулювання Москви, яким вона виправдовує свою агресію, в тому числі причину війни в Україні — це стурбованість Росії розширенням НАТО", - розповів російський публіцист.

Також Андрій Піонтковський зазначив, що Китай може запропонувати вивести російські війська з території України.

"Мені здається, що товариш Сі Цзіньпін може запропонувати наступне: відновлення територіальної цілісності України, російська війська виводяться з окупованої території; Україна бере на себе певні зовнішньополітичні зобов’язання, які враховують ці самі "законні стурбованості". Москва постійно вимагає від України нейтрального статусу. Раніше це називалося "фінляндизацією" або "обов’язок не вступати до НАТО". Звичайно Україна не прийме ці принципи після потворної війни, яку розв’язала Росія. Вона й не була ніколи згодна на обмеження своєї зовнішньополітичної діяльності. Але оприлюднення китайськими товаришами пропозиції, в якій міститиметься виведення російських окупаційних військ з території України здійснить приголомшливий вплив на російський керівний мозок і власне змінить свідомість всіх, хто перебуває в бункері. Те, що це питання вже виникає за столом перемовин, є дзвіночком про те, що Росія програла. В мене є така оптимістична надія стосовно китайської ініціативи", - резюмував він.

Китай та війна РФ проти України

Влада Китаю, яка офіційно зберігала нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України, анонсувала документ, в якому представить своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Представник китайського МЗС заявив, що саме США, а не вони постійно постачають зброю, утворюючи постійний потік озброєнь.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що військова допомога Китаю Москві може військово послабити Росію, таким чином китайська армія і китайці можуть зайти до Росії настільки, наскільки їм це буде можливо і доступно та взяти потрібні їм території.

У Китаї також заявили, що глибоко стурбовані "ескалацією конфлікту", що триває в Україні, і можливістю виходу ситуації з-під контролю.

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