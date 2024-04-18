"Мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні: Буданов прокоментував

У Головному управлінні розвідки впевнені, що "мирний план" колишнього президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни за 24 години, про що він неодноразово та голослівно заявляв, є нереальним.

Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The Washimgton Post.

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Він зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і поважає його за стійкість.

"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався. Але навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день", - ствердно сказав головний розвідник України.

Нагадаємо, колишній президент та кандидат у президенти США Дональда Трампа неодноразово заявляв, що він зможе закінчити війну в Україні протягом 24 годин після обрання на пост президентом Америки. Зеленський, коментуючи такі заявив, запросив американського політика відвідати Україну.

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