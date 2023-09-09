Мирного розвитку не буде: політолог назвав три особливості, які визначають майбутній перебіг війни

Російський диктатор Володимир Путін не в змозі закінчити війну проти України. Він та його найближче оточення – являють машину війни і мілітаризації.

Про це розповів політолог та викладач Карлова університету (Прага) Олександр Морозов в ефірі "Еспресо".

"Є три обставини, які визначають контури найближчого та середньострокового майбутнього перебігу війни. Перше – мало хто має сумніви у тому, що поки Путін у Кремлі, війна буде продовжуватися. Сам Путін не в змозі закінчити війну. Його найближче оточення, а тепер і він сам, являють собою машину війни й машину мілітаризації. І зворотного ходу у мирний якийсь розвиток ніхто з них не уявляє. Вони всі під санкціями, для них маячить та чи інша форма міжнародного трибуналу. Відповідно, вони самі не можуть бути джерелом якогось повороту в іншу сторону у цій війні", - зауважив політолог.

Політолог також зауважив, що Кремль сподівається на те, що щось на Заході "трісне" та зміниться. Проте ні ЄС ні США, зокрема президентські вибори, не змінять позиції щодо України. Вже існує достатньо сильний альянс, який незалежно від зміни урядів, буде підтримувати Україну.

Третім пунктом, за словами експерта, який вплине на перебіг війни, є деградація російської економіки та управлінської системи.

"Кращим цьому підтвердженням є заколот Пригожина, і те, що зараз відбувається у генералітеті армії РФ. Це свідчить про розвал управлінської моделі у Путіна. Він не у тому впевненому положенні, у якому був 2014 року, коли анексував Крим. Зараз у нього під час війни велика група генералів звинувачується у нелояльності, йдуть розслідування, працює ФСБ та військова прокуратура. Чіткість управління – це частина ресурсів, тому що не тільки економічні ресурси визначають війну, але й людські", - резюмував Олександр Морозов.

Нагадаємо, Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

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