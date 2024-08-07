Мирноград виїжджає: у прифронтовому місті закриваються магазини, але недавно ремонтували дорогу

Жити і працювати у Мирнограді стає все більш небезпечно.

На тлі наступу РФ на Донеччині цивільні поступово евакуйовуються з прифронтових міст та сіл регіону, до яких стрімко наближається війна.

Мирноград увійшов у перелік населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію дітей. Як жителі покидають рідне місто, йдеться в сюжеті місцевого каналу "Орбіта".

Мирноград на карті / Фото: Deepstatemap

За словами журналістів, у Мирнограді масово закриваються торгові точки: у магазинах, які ще працюють, практично порожні вітрини. Продавці намагаються реалізувати залишки продукції перед евакуацією. Місто стає все більш порожнім.

"Ми просто виїжджаємо, як і всі. Нікуди нам релокувати магазин. Я поки їду в Дніпро, орендувала там квартиру. Мені тут було добре, кожного ранку приходили одні й ті ж покупці. Тепер от доводиться тікати", – розповіла продавчиня Наталія.

Мешканці Мирнограда масово шукають вантажівки, щоб вивезти майно. Кажуть, що черга у перевізників розписана до кінця серпня.

Виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів, що зараз вивчається питання, які громади, зокрема в Дніпропетровській області, зможуть прийняти родини з дітьми.

За інформацією видання, станом на ранок 6 серпня у місті перебувало 2257 дітей, а чотири дні тому – їх було на 152 більше. Але ця цифра умовна, адже деякі родини, які виїжджають самостійно, про це не повідомляють.

Водночас, минулого тижня у місті ще провели ямковий ремонт доріг.

"Це резервна дорога на групу мікрорайонів під назвою "Доманський". Тому що, якщо будуть ворожі обстріли по території мікррайону, буде дуже небезпечно виїжджати. Тому ми відремонтували резервну дорогу", – пояснив очільник міста.

Раніше у DeepState заявили, що окупанти продовжують просуватися у Нью-Йорку Донецької області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.